Dl sicurezza lavoro Calderone | Introduciamo il badge di cantiere
"Abbiamo sempre detto che la scelta del settore edile" per la patente a crediti "non era rivolta sola a quel settore e che non sarebbe stata applicata solo per l'edilizia ma che avevamo bisogno di creare una esperienza e una capacità di valutazione dello strumento per poi passare ad altri settori. Riconfermiamo questa posizione però introduciamo con questo dl il badge di cantiere, avvalendoci anche delle esperienza di successo che ci vengono dall'area del cratere dell'area dell'Appenino centrale, o in Emilia Romagna e a Roma". Lo ha detto la ministro del Lavoro Marina Calderone nella conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
