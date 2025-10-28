Dl Maturità | Tassinari FI ' riforma restituisce valore merito e credibilità a scuola italiana'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il Dl Maturità è un provvedimento di grande rilievo, che risponde all'esigenza di restituire alla maturità la sua piena autorevolezza, offrendo a studenti, famiglie e docenti regole chiare e stabili. L'esame non è solo una verifica, ma un rito di passaggio e un momento in cui la scuola misura sé stessa e il Paese investe sul proprio futuro". Così Rosaria Tassinari, deputata e capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura della Camera, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto. "Di particolare importanza – prosegue – è il riconoscimento del ruolo degli istituti tecnici, professionali e degli Its Academy del Made in Italy, che entrano a pieno titolo nel sistema educativo nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dl Maturità: Tassinari (FI), 'riforma restituisce valore, merito e credibilità a scuola italiana'

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dl Maturità: Tassinari (FI), 'riforma restituisce valore, merito e credibilità a scuola italiana' - "Il Dl Maturità è un provvedimento di grande rilievo, che risponde all'esigenza di restituire alla maturità la sua piena autorevolezza, offrendo a studenti, famiglie e doce ... Da iltempo.it

Ia: Tassinari (Fi), 'con metaverso strumento straordinario per favorire inclusività' - “Quello di cui parliamo oggi è un progetto molto importante, perché aiuta le persone sotto il profilo dell’inclusività e dell’accessibilità, che possono e devono essere ... Lo riporta msn.com