Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non si vede quale fosse l'urgenza di un decreto sulla maturità. Forse l'urgenza di Valditara era quella di dare una risposta forte agli studenti che, durante l'esame di maturità, hanno scelto il silenzio per dissentire da una scuola sempre più orientata alla competizione e al profitto. Una scuola che valuta con un voto, non con un percorso di crescita e consapevolezza. Il Governo rende strutturale la filiera tecnico-professionale, confermando una visione utilitaristica dell'istruzione, piegata agli interessi delle aziende. La formazione diventa solo un mezzo per produrre lavoratori, non cittadini consapevoli.

Iltempo.it - Dl Maturità: Orrico (M5s), 'con Valditara modello basato su repressione, competizione e profitto'