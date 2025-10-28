Dl Maturità | Di Maggio FdI ' riforma mette al centro la persona la crescita e il merito'
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Educazione, rispetto, impegno e merito sono i pilastri su cui si fonda il provvedimento relativo alla riforma dell'Esame di maturità. Per troppi anni l'Esame di Stato è rimasto fermo a modelli superati, incapaci di rappresentare la realtà dei nostri giovani e di valorizzarne le capacità. Noi, il governo Meloni, con questo provvedimento rimettiamo al centro la persona e la crescita dando risalto al termine ‘maturità', che presuppone impegno e rispetto. Ridiamo valore al percorso educativo, dando rinnovato valore al comportamento e dunque al voto in condotta". Così in dichiarazione di voto sul Dl Maturità il deputato di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
