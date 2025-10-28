DJI Romo il robot aspirapolvere ispirato ai droni | la nostra prova
Abbiamo testato in anteprima il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti di DJI, disponibile da oggi anche in Italia. Pulisce e lava molto bene, ha un sistema di mappatura lidar, e si può telecomandare come un drone. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
Il nuovo DJI ROMO P trasforma la pulizia di casa in un’esperienza smart e automatica! Potente, preciso e dal design pazzesco #MikyAncona #MikyAnconaTech mikyancona.com #DJIROMOP #DJI #SmartHome #RobotVacuum #TechInnovation #HomeTec - X Vai su X
DJI ROMO: l'aspirapolvere con tecnologia dei droni debutta in Italia | PREZZI - DJI ROMO debutta ufficialmente in Italia: la serie di robot aspirapolvere annunciata in Cina ad agosto unisce la tecnologia di rilevamento ostacoli dei droni con algoritmi avanzati ed una potenza di a ... hdblog.it scrive
DJI Romo, il robot aspirapolvere tutto trasparente - Anche DJI entra nel panorama delle aziende che propongono una soluzione per la pulizia di casa, facendo leva sulla propria esperienza legata alla mappatura degli ambienti e all'evitamento di ostacoli ... Come scrive smarthome.hwupgrade.it
DJI lancia ROMO, la serie di robot aspirapolvere multifunzione - DJI, leader mondiale nel settore dei droni civili e della tecnologia per fotocamere creative, lancia ROMO. Come scrive igizmo.it