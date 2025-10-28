Disperazione Inter non solo Thuram | oltre un mese di stop

Per l’Inter di Chivu dopo la sconfitta di Napoli arrivano notizie tutt’altro che positive: l’allarme riguarda l’infermeria nerazzurra. La partita del Maradona ha lasciato più di qualche strascico, e non solo per il risultato. L’Inter, che già deve fare i conti con l’infortunio di Thuram, si ritrova ora a gestire una situazione complicata sul fronte degli infortuni. Le preoccupazioni, infatti, arrivano da uno dei pilastri della squadra, un giocatore che per esperienza e continuità è diventato imprescindibile per l’equilibrio tattico di Chivu. Dopo il match contro il Napoli, Henrikh Mkhitaryan è uscito acciaccato e le sue condizioni stanno tenendo tutti con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Disperazione Inter, non solo Thuram: oltre un mese di stop

Leggi anche questi approfondimenti

Napoli-Inter 3-1: le parole dei tifosi azzurri dopo la vittoria. #ilmattino #napoliinter #seriea #calcio #conte #anguissa #mctominay #debruyne - facebook.com Vai su Facebook

L’Inter: “Thuram in modalità fans questa sera”. Il francese è ‘disperato’ - X Vai su X

Inter, è allarme Thuram: il precedente col Borussia che preoccupa. Chivu corre ai ripari - Il tecnico dell'Inter Chivu ha già annunciato che, dopo l’Union, Thuram mancherà anche col Napoli: il clamoroso confronto con gli infortuni al Borussia Moenchengladbach ... Riporta sport.virgilio.it

Inter, le ultime sulle condizioni di Thuram: ecco quando tornerà il francese - Per rivedere le magie di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter dovremmo aspettare ancora un paio di settimane. Come scrive gonfialarete.com

Thuram ha messo la testa a posto: l'avvio super con l'Inter e la risposta a papà Lilian e Khéphren - Difatti un inizio così in stagione il ragazzo non lo aveva mai fatto: 4 partite giocate, 5 gol segnati. Secondo tuttosport.com