Discarica Abusiva di Rifiuti Speciali in Via Ripuaria | L’Allarme da Qualiano e Giugliano

Macerie edili, cartongesso e scarti inquinanti: Via Ripuaria trasformata in discarica a cielo aperto da sversamenti criminali.. Qualiano (NA) – Un’area al confine tra Qualiano e Giugliano in Campania, lungo la tristemente nota Via Ripuaria, è stata nuovamente teatro di un grave sversamento illecito di rifiuti. La segnalazione, documentata con precisione dall’ Associazione Europea Operatori Polizia – Vigilanza Ambientale Qualiano, rivela l’abbandono di ingenti quantità di rifiuti speciali da costruzione e demolizione gettati sul ciglio della strada, mettendo a rischio l’ambiente e la salute pubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it