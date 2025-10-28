Disastro Juventus la lunga agonia Elkann-Comolli tra esoneri e scelte sbagliate

L’impressione è che nella Juventus targata John Elkann si sia passati da Cobolli a Comolli senza imparare nulla. Giovanni Cobolli Gigli venne nominato presidente della Juve nell’infausta estate 2006 (quella della retrocessione in serie B per lo scandalo Calciopoli ) e gestì il club assieme all’amministratore delegato francese Jean-Claude Blanc fino al 2009, con il manager transalpino poi sulla poltrona di presidente nella stagione 2009-10. Insomma, una presidenza per anni nelle mani di un dirigente che poco sapeva di calcio, e una guida operativa affidata a un francese. Ricorda qualcosa? LEGGI ANCHE Nuovo allenatore Juve, da Spalletti a Palladino: tutti i nomi in pole Jean-Claude Blanc e Giovanni Cobolli Gigli ai tempi della Juve (foto Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Disastro Juventus, la lunga agonia Elkann-Comolli tra esoneri e scelte sbagliate

