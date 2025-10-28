Disagi sulla linea Salerno-Napoli interpellato Cascone | buone notizie per i pendolari

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane i pendolari a Pagani, così come dei paesi limitrofi, hanno affrontato forti disagi a causa dei ritardi, delle corse limitate e delle numerose cancellazioni che hanno interessato le linee ferroviarie, sulla tratta Salerno-Napoli. La richiestaIl Partito Democratico di Pagani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

