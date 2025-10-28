Disagi in metro a Milano per un guasto tecnico | alcune fermate sospese

Un guasto tecnico ha provocato l'interruzione della linea metropolitana M2 (la verde) a Milano. L'inconveniente, avvenuto nella mattinata di martedì 28 ottobre, attorno alle 8.30, ha provocato la sospensione della linea verde tra le fermate di Famagosta e Assago Forum.

