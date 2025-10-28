Diritto di sangue e rovescio di sangue | all' ex carcere San Vito la mostra di Marina Sagona

Si inaugura giovedì 31 ottobre alle 18,30, negli spazi dell’ex carcere di via San Vito ad Agrigento, la mostra “Diritto di sangue Rovescio di sangue” dell’artista italoamericana Marina Sagona, a cura di Teresa Fiore, docente alla Montclair State University del New Jersey. L’esposizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

