Dirigenti scolastici | via libera a ODG Lega per esaurimento graduatorie concorso ordinario 2023 e riservato 2017

Via libera a un ordine del giorno presentato dal deputato della Lega, Rossano Sasso, nell'ambito della conversione del decreto-legge n. 1272025 per l'esaurimento sia delle graduatorie regionali del concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito nel 2023 (decreto direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023), sia della graduatoria nazionale del concorso riservato straordinario del 2017 (DM n. 1259 del 23 novembre 2017). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Saranno oltre cento tra studenti, docenti e dirigenti scolastici molisani a rappresentare la regione al Giubileo del mondo educativo... #news #notizie #molise #ufficioscolasticoregionale #giubileodelmondoeducativo - facebook.com Vai su Facebook

Notebook LM, alleato dei dirigenti scolastici: il seminario «Direzione AI» a CampBus - X Vai su X

Statali, dai dirigenti ai medici: via libera a 9.300 assunzioni - 300 assunzioni a tempo indeterminato da destinare a 33 amministrazioni, con un costo complessivo di circa 300 milioni. Lo riporta ilsole24ore.com

Contratto dirigenza medica e sanitaria. Dal Comitato di settore via libera ad Atto indirizzo per rinnovo 2022-2024. Ecco le novità - Tra le novità, nuove regole per incarichi e progressioni di carriera, valorizzazione dell’ingresso dei giovani dirigenti, riconoscimento della pronta disponibilità anche da remoto e interventi su ... quotidianosanita.it scrive

“Dirigenti piegati alla politica via libera per non scontentare” - Sarebbe stata la “convenienza politica” a spingere l’ex presidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, Giuseppe Marinoni, a cambiare idea sul progetto di riqualificazione del Pirellino. Scrive ilfattoquotidiano.it