DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 28 ottobre | attesa Juve per Spalletti oggi la Serie A LIVE
Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Giornata importante, quella di oggi, in campo e fuori. La Juventus del dopo Tudor può ripartire da Spalletti, l’ex Ct della Nazionale è la prima scelta. Previsti contatti per siglare l’accordo. DIRETTA Tutte le notizie di martedì 28 ottobre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Intanto, si torna subito in campo, con il programma della nona giornata di Serie A per il turno infrasettimanale e le prime gare. Alle 18.30, apre Lecce-Napoli, con Atalanta-Milan alle 20. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
Trieste Cafe. . Halloween, lunga diretta dedicata alla notte più misteriosa dell’anno e a tutte le feste in programma nella regione. Nel corso della serata si alterneranno numerosi ospiti, con interventi programmati ai seguenti orari: Mauro Manni – ore 20.30 Ricki - facebook.com Vai su Facebook
? #Tudor, diretta conferenza Real Madrid-Juve: tutte le dichiarazioni - X Vai su X
DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 8 ottobre: De Siervo risponde a Rabiot LIVE - Nicolò Rovella (ha deciso di non operarsi) e Boulaye Dia: l’attaccante senegalese ... Come scrive calciomercato.it