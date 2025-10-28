DIRETTA Serie A Atalanta-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo la partita tra il Lecce e il Napoli, scendono in campo nerazzurri e rossoneri per il secondo anticipo del turno infrasettimanale Si chiude il martedì della nona giornata del campionato di Serie A con il derby lombardo tra l’ Atalanta e il Milan, gara valida per il primo turno infrasettimanale della stagione. Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it I padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio esterno per 1-1 ottenuto sul campo della Cremonese di Davide Nicola. Di contro, i rossoneri dell’allenatore Massimiliano Allegri, in piena lotta per la vetta della classifica, sono reduci dal rocambolesco 2-2 casalingo contro il Pisa dell’ex Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

Scopri altri approfondimenti

Lazio-Juve diretta: segui il big match di Serie A LIVE - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A | In campo Torino-Napoli DIRETTA E FOTO #ANSA - X Vai su X

Atalanta-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari - 45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ... Scrive sport.sky.it

Serie A: in campo alle 20,45 Atalanta-Milan DIRETTA - 2 contro il Pisa nell'ultima partita di Serie A, portando la serie di imbattibilità a 7 gare (V5 N2 P0). Segnala ansa.it

Atalanta-Milan: diretta live e risultato in tempo reale - Milan di Martedì 28 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net