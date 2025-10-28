DIRETTA | Le notizie di martedì 28 ottobre Spalletti | La Juve è un grande club LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Giornata importante, quella di oggi, in campo e fuori. La Juventus del dopo Tudor può ripartire da Spalletti, l’ex Ct della Nazionale è la prima scelta. Previsti contatti per siglare l’accordo. DIRETTA Tutte le notizie di martedì 28 ottobre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Intanto, si torna subito in campo, con il programma della nona giornata di Serie A per il turno infrasettimanale e le prime gare. Alle 18.30, apre Lecce-Napoli, con Atalanta-Milan alle 20. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie di martedì 28 ottobre, Spalletti: “La Juve è un grande club” LIVE

Altre letture consigliate

TG NEWS DEL 24 OTTOBRE 2025 Le notizie in diretta - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre: infortunio muscolare per Pulisic, Rabiot da valutare LIVE - X Vai su X

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, Onu: “russi usano droni per cacciare civili ucraini”. Trump avverte Putin: “Abbiamo i sottomarini non servono i missili” - I bombardamenti russi non si fermano, intanto la Commissione di inchiesta Onu sostiene che i “russi usano droni ... fanpage.it scrive

DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 28 ottobre LIVE - Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato. Scrive calciomercato.it

Le notizie di domenica 28 settembre sul conflitto in Ucraina - Nel corso della notte tra sabato e domenica, la Russia ha scatenato l'ennesimo, violentissimo attacco contro l'Ucraina: decine di missili, centinaia di droni, e un bilancio di almeno 4 morti e decine ... Da corriere.it