DIRETTA | Cesena-Carrarese Cavalluccio a caccia del primo hurrà interno Diao Bastoni Piacentini e Adamo titolari

Turno infrasettimanale valido per la 10a giornata di Serie B, al Manuzzi il Cesena ospita la Carrarese. A tre giorni dal blitz di Bolzano - quinto successo esterno in sei trasferte - i bianconeri vogliono trovare la prima vittoria interna stagionale, dopo gli 1-1 con Entella e Palermo e il ko con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it