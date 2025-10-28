DIRETTA | Cesena-Carrarese 1-0 | Shpendi impeccabile dal dischetto

Cesenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

35': GOL DEL CESENA. Shpendi apre il destro spiazzando Bleve33': rigore per il Cesena: fallo di Belloni su Frabotta30': cresce la Carrarese nel possesso palla, il Cesena prova a ripartire ma pecca di precisione18': il sinistro di Diao viene ribattuto, sulla respinta arriva Berti che calcia a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

