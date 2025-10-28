DIRETTA | Cesena-Carrarese 1-0 | bianconeri avanti grazie al rigore di Shpendi
50': Bastoni in area serve Shpendi che calcia cadendo all'indietro, pallone debole e a lato46': si ricomincia, nessun cambio all'intervalloINTERVALLO - CESENA-CARRARESE 1-045+1': Bleve mette in angolo la conclusione da due passi di Diao. Sugli sviluppi, annullato il raddoppio di Frabotta per una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tra poco in diretta su extra.radiostudiodelta.it la radiocronaca in esclusiva della partita SÜDTIROL – CESENA #EXTRARSD #DAIBURDEL #RadioStudioDelta @calciocesenafc #SerieB - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA | Cesena-Carrarese, Cavalluccio a caccia del primo hurrà interno. Diao, Bastoni, Piacentini e Adamo titolari - Mignani ne cambia quattro rispetto all'undici che ha piegato il Sudtirol, i bianconeri devono trovare il primo successo stagionale in casa ... Segnala today.it
Cesena-Carrarese, la diretta dal Manuzzi - Arbitro DI MARCO, assistenti di linea GARZELLI e LAGHEZZA. Si legge su lanazione.it
Cesena-Carrarese, la diretta testuale - La squadra di Calabro vuole confermarsi la rivelazione del campionato ... rainews.it scrive