D' Incecco e Montopolino Lega | Torna a nuova vita l' immobile nel degrado in via Aterno FOTO
L'immobile nel degrado in via Aterno, dove era presente la storica tabaccheria, torna a nuova vita dopo la riqualificazione a seguito dello sgombero voluti dalla Lega. A dirlo il capogruppo regionale Vincenzo D'Incecco e la capogruppo comunale della Lega Maria Luigia Montopolino"Da settembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
D’Incecco e Montopolino (Lega): torna a nuova vita l’immobile comunale di via Aterno, restituito decoro a un’area degradata - "Torna a nuova vita l’immobile di proprietà del Comune di Pescara in via Aterno, un tempo storica tabaccheria della ... Si legge su abruzzolive.it
Terme Caramanico, D'Incecco, stop polemiche, uniti per rilancio - "Caramanico si trova in una situazione difficile a causa di responsabilità radicate nel tempo e di una prolungata mancanza di visione strategica di sviluppo e valorizzazione del territorio. ansa.it scrive