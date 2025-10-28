dimittiti o muori minacce al sindaco di un comune campano

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni’. E’ il manifesto minatorio apparso negli uffici del comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, nei confronti del primo cittadino Michele Sepe, eletto lo scorso anno nelle liste del Partito Democratico: un vero e proprio manifesto mortuario con la foto del sindaco e di padre Pio. “ Un atto vile e intollerabile” lo definisce il Pd di Napoli che esprime la propria solidarietà “piena e convinta ” a Sepe e alla sua squadra. “ Siamo certi e fiduciosi che le autorità competenti faranno piena luce sull’accaduto – proseguono i Dem – garantendo la massima tutela al sindaco e agli amministratori, perché nessuno possa pensare di fermare, con triviali intimidazioni, il lavoro per la legalità nei nostri territori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

