Dimettiti entro 5 giorni o muori il manifesto funebre affisso negli uffici comunali di San Giuseppe Vesuviano

«Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni». È questa la frase choc comparsa su un manifesto funebre affisso all’interno del municipio di  San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. Il volantino, che ritrae il volto del primo cittadino   Michele Sepe  accanto a quello di  Padre Pio, riprende in tutto e per tutto l’aspetto di un annuncio mortuario: un messaggio di morte inquietante, infilato sotto la porta degli uffici comunali. L’episodio ha scosso la cittadina vesuviana, 30 mila abitanti ai piedi del monte Somma, dove Sepe – eletto lo scorso anno nelle liste del  Partito Democratico  – guida una giunta impegnata su temi di legalità e rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Open.online

