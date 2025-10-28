DiMartedì stasera 28 ottobre 2025 | manovra economica politica e guerre al centro del talk di Giovanni Floris
Martedì 28 ottobre 2025 alle 21:15 su La7, Giovanni Floris torna con DiMartedì, il talk di approfondimento su politica, economia e esteri. In scaletta: il clima di muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, i dissidi interni sulla manovra economica (tasse, famiglie, imprese, pensioni) e un ampio focus sullo scenario internazionale (Medio Oriente, Russia–Ucraina, e gli equilibri tra Trump, Putin e la Cina ). Indice. DiMartedì anticipazioni 28 ottobre 2025 – Temi della puntata. Ospiti annunciati. Perché guardarla. Come vederla. FAQ DiMartedì anticipazioni 28 ottobre 2025. DiMartedì anticipazioni 28 ottobre 2025 – Temi della puntata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
