Digital Noises | Giuseppe Fisicaro consegna a Raf il Disco D’Oro di Self Control e Gente Di Mare con Umberto Tozzi
Giuseppe Fisicaro, CEO e Fondatore di DIGITAL NOISES, società di publishing e consulenza artistica, consegna a RAF il Disco D’oro per “Self Control”, il celebre successo dell’estate del 1984, scritto e prodotto da Gianluca Bigazzi, e per “ Gente Di Mare ’’, pubblicato nel 1987. Il cantautore italiano è tra gli artisti più amati del panorama della musica italiana che, in 40 anni di carriera, ha pubblicato 14 album in studio, vendendo più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Giuseppe Fisicaro ( LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA ) commenta l’importanza del riconoscimento: ‘ ’E’ sempre bello quando c’è un riconoscimento per un artista così importante, è il premio del lavoro di tante persone e Raf è un uomo straordinario, accogliente. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
