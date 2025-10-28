Difficoltà strutturali Sarà decisivo innovare
"Le liquidazioni giudiziali restano elevate e i concordati preventivi tornano a crescere rispetto allo scorso anno". Secondo Marco Preti (nella foto), amministratore delegato di Cribis - la società che cura l’osservatorio sulle liquidazioni giudiziali - "il terzo trimestre conferma un quadro complesso". Le imprese – spiega – "stanno ancora affrontando difficoltà strutturali, aggravate da fattori esterni come l’instabilità geopolitica e la volatilità dei costi energetici. La riduzione rispetto ai picchi del 2024 è un segnale positivo, ma il percorso verso una piena stabilizzazione è ancora lungo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
