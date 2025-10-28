Difesa Inter | tempo di rivoluzione? Le possibili mosse di Chivu

I tre gol presi a Napoli impongono qualche riflessione sul reparto arretrato nerazzurro. Dalle difficoltà di Acerbi al reinserimento in pianta stabile di Bisseck, anche in campionato. Stefano Agresti, Luigi Garlando e Marco Guidi hanno provato a fornire qualche alternativa nell'ultima puntata della Tripletta ( guarda qui l'episodio completo ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

