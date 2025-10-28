Diesel per navi da fonti rinnovabili Ravenna primo porto a riceverlo

Ravenna e Genova sono i primi porti in Italia in cui Enilive ha reso possibile la fornitura diretta di biocarburante HVO diesel al 100% da materie prime rinnovabili destinato alla marina. Il nuovo sistema di approvvigionamento prevede consegne dirette dal deposito alle navi tramite le bettoline, una modalità che entro la fine dell’anno sarà estesa anche a Venezia. Questo garantisce una catena logistica efficiente, tracciabile e interamente dedicata alla nuova mobilità sostenibile del comparto marittimo. Il deposito di Ravenna è stato il primo in cui Enilive ha completato i lavori necessari per la distribuzione dell’HVO marino, un passaggio che ha richiesto investimenti specifici e l’autorizzazione della dogana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diesel per navi da fonti rinnovabili. Ravenna primo porto a riceverlo

