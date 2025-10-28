Diego Vitagliano riapre a Roma | la nuova pizzeria nel nobile quartiere Coppedè

Gamberorosso.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto pizzaiolo napoletano approda nella Capitale con una nuova insegna, tra i suoi impasti più rappresentativi e una forte attenzione al senza glutine. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

diego vitagliano riapre romaRoma, riapre l'ospedale San Giacomo a via del Corso: sarà attivo nel 2027. Il progetto - che lo voleva vendere per farne appartamenti di lusso - Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Diego Vitagliano Riapre Roma