Diego Vitagliano riapre a Roma | la nuova pizzeria nel nobile quartiere Coppedè
Il noto pizzaiolo napoletano approda nella Capitale con una nuova insegna, tra i suoi impasti più rappresentativi e una forte attenzione al senza glutine. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Scopri altri approfondimenti
In Ecuador ho sentito un’energia diversa! Ho toccato con mano una cultura che vive di passione e condivisione. Sono grato per questa energia, per aver conosciuto queste persone che mi hanno accolto come uno di loro! #diegovitagliano - facebook.com Vai su Facebook
Roma, riapre l'ospedale San Giacomo a via del Corso: sarà attivo nel 2027. Il progetto - che lo voleva vendere per farne appartamenti di lusso - Segnala ilmessaggero.it