Diego Lucchini muore schiacciato da un macchinario | aveva 23 anni
Incidente mortale sul lavoro a Cavriana, in provincia di Mantova. Un operaio di 23 anni ha perso la vita rimanendo incastrato in un macchinario agricolo.L'incidente con l'arganoSecondo le prime ricostruzioni il giovane stava lavorando presso un fondo agricolo in strada Bagatino quando, per cause. 🔗 Leggi su Today.it
Tragedia a Cavriana, Diego Lucchini morto a 23 anni agganciato e trascinato da un macchinario agricolo - 30 mentre il giovane imprenditore lavorava nei campi del Mantovano. Da msn.com
Muore schiacciato da un mezzo agricolo - Un uomo di 79 anni è morto nel pomeriggio di giovedì a seguito di un incidente mentre stava lavorando nel suo appezzamento nei pressi di Preggio, frazione di Umbertide. rainews.it scrive