Diego Lucchini muore schiacciato da un macchinario | aveva 23 anni

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale sul lavoro a Cavriana, in provincia di Mantova. Un operaio di 23 anni ha perso la vita rimanendo incastrato in un macchinario agricolo.L'incidente con l'arganoSecondo le prime ricostruzioni il giovane stava lavorando presso un fondo agricolo in strada Bagatino quando, per cause. 🔗 Leggi su Today.it

