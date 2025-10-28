Didacta 2025 | l’IC Aurigemma protagonista della scuola del futuro
Tempo di lettura: 3 minuti Fiera Didacta 2025 edizione Trentino, spin-off dell’edizione nazionale, è stata ospitata nel quartiere fieristico di Riva del Garda dal 22 al 24 ottobre. Anche quest’anno Fiera Didacta si è confermata un’esperienza formativa di alto profilo per l’ IC Aurigemma di Monteforte Irpino. La DS, professoressa Filomena Colella, ha motivato i docenti dell’Istituto a puntare sull’autoaggiornamento professionale nell’ottica di una positiva ricaduta sull’intera comunità educante. L’evento fieristico ha offerto molteplici opportunità di formazione e ha messo in luce come oggi più che mai la scuola sia chiamata ad innovarsi per poter fronteggiare le continue sfide educative che si presentano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
