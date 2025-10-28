B enjamin Mascolo, l’ex voce del duo Benji & Fede, ha aperto il cuore su Instagram raccontando il lutto silenzioso per due bambini mai nati. Un post commovente, accompagnato da due ecografie incorniciate, che ha toccato migliaia di follower. Benji e Fede: «La nostra donna ideale? Consapevole e complice» X Leggi anche › Benjamin Mascolo è diventato papà: le prime foto social con la figlia Benjamin Mascolo racconta gli aborti spontanei: «Abbiamo perso due bambini». Il post di Benji parte da un aneddoto riferito da un uomo scampato a un’operazione al cuore: «Un uomo, sopravvissuto a una rischiosa operazione al cuore, raccontò che nei pochi minuti in cui era clinicamente morto aveva visto il Paradiso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Dicono che in Paradiso i genitori conoscono e vivono con i figli mai nati. Che le madri possono crescere quei bambini perduti in gravidanza. Difficile crederci, ma una parte di me ci spera». Il post commovente dell’ex del duo Benji & Fede