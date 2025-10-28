Dice al prof Ti vengo a trovare ma la Cassazione lo assolve | È una protesta
Uno studente che ha minacciato un professore è stato assolto dalla Corte di Cassazione. «Appena finisce la scuola vengo a trovarti. Non è una minaccia ma un avvertimento. Per me le regole non valgono, tu mi hai fatto sospendere per 25 giorni », aveva detto il ragazzo al docente. A causa di un provvedimento disciplinare. Ma, hanno spiegato i giudici, non si tratta di resistenza a pubblico ufficiale. Perché lo studente non aveva lo scopo di impedire la sanzione. Anzi, scrivono gli ermellini. Si tratta di una protesta illegittima per una punizione già inflitta. Il processo. La vicenda la racconta oggi Il Messaggero. 🔗 Leggi su Open.online
