Dialoghi di Danza si fa in tre con performance alla Pinacoteca Civica
Quando la danza incontra l’arte, nascono emozioni che parlano al cuore. Nell’ambito del progetto “DiStretto d’Emozioni – Dove il Passato sfida il Futuro”, il 1° novembre, presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, andrà in scena "Dialoghi di Danza", con tre performance previste alle ore 16. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domenica 19 ottobre HARLEKING alle 17 a Palazzo Milzetti Museo Nazionale dell'Età Neoclassica preceduto alle 16 da Le radici e le ali, dialoghi sulla danza a cura di Michele Pascarella HARLEKING - Danza a cura di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi Gin - facebook.com Vai su Facebook