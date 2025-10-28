Dialoghi di Danza si fa in tre con performance alla Pinacoteca Civica

Reggiotoday.it | 28 ott 2025

Quando la danza incontra l’arte, nascono emozioni che parlano al cuore. Nell’ambito del progetto “DiStretto d’Emozioni – Dove il Passato sfida il Futuro”, il 1° novembre, presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, andrà in scena "Dialoghi di Danza", con tre performance previste alle ore 16. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

