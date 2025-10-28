Diabolik al Tam Tam DigiFest | proiezione il 29 ottobre al Centro De Cicco
Il Tam Tam DigiFest prosegue il suo viaggio nel mondo dei fumetti con una proiezione imperdibile: Diabolik dei Manetti Bros, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 17.30 presso il Centro Polifunzionale per Anziani “V. De Cicco” in viale Hemingway 102, Ponticelli. Ospite di questa tappa è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
