Di nuovo insieme Gerry Scotti e Silvia Toffanin sullo stesso palco l’annuncio ufficiale

Silvia Toffanin si prepara a chiudere in grande stile la trilogia del suo show evento This Is Me, che tornerà domani sera, mercoledì 29 ottobre, in prima serata su Canale 5. Dopo il successo delle prime due puntate, il programma si appresta a regalare al pubblico un gran finale spettacolare, pieno di ospiti, emozioni e momenti inaspettati. La conduttrice, volto storico di Verissimo, promette una chiusura in grande stile, con il mix perfetto di intrattenimento e confidenze che ha reso unica questa formula televisiva. Secondo quanto riportato da Leggo, durante la puntata andrà in onda una “Ruota della Fortuna” versione Vip, condotta da Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

