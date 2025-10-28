Di Lorenzo – Bergonzi | il caso…

Le polemiche per la il rigore fischiato a Di Lorenzo non accennano a placarsi, anche a quasi 48 ore di distanza. Questa volta è direttamente il Napoli ad attaccare con un comunicato l’ex arbitro Mauro Bergonzi, ora volto televisivo in Rai. Nel programma sportivo La Domenica Sportiva, il moviolista aveva etichettato duramente Di Lorenzo in merito all’episodio discusso del rigore procuratosi nel primo tempo del match apostrofando come “antisportiva” la condotta del capitano azzurro che secondo la sua opinione aveva allargato la gamba per cercare il contatto con Mkhitaryan e di conseguenza il fallo dopo un “contatto tra i due leggerissimo”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

