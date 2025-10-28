Di Francesco rimodella il Lecce per la sfida con il Napoli campione d' Italia Camarda e N' Dri in campo dall' inizio
Dopo una caduta c?è sempre voglia di riscatto. È il caso anche del Lecce, chiamato oggi a misurarsi davanti ai propri tifosi contro la prima della classe, il Napoli campione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Lecce, Di Francesco: «Vogliamo giocarcela alla pari. Ecco come stravolgerò la formazione» - Lecce: Di Francesco annuncia cambiamenti in vista della sfida con il Napoli Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha confermato che ci saranno diversi cambiamenti nella formazione in vista della ... Scrive calcionews24.com
LECCE – Di Francesco e l’esame Udinese: “Mantenere l’equilibrio raggiunto con più piglio in avanti”. I convocati - Il Lecce torna in campo domani e lo fa sul campo di una potenziale diretta concorrente come l'Udinese. Riporta salentosport.net
LECCE - Di Francesco: "Dobbiamo essere bravi a lottare come squadra" - Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match con l'Udinese: "Partiamo dalla ricerca della continuità dei risultati. napolimagazine.com scrive