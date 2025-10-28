Di Francesco | Napoli? Dalla sfida con l’Inter sembra una squadra rinata La mia opinione sulla sfida di sabato

Inter News 24 Di Francesco commenta l’ultima sfida del Napoli, che sarà avversario del suo Lecce questa sera al Via del Mare. Archiviata la sconfitta contro l’Udinese, il Lecce di Eusebio Di Francesco torna subito in campo per affrontare il Napoli di Antonio Conte al “Via del Mare”. Una partita complicata per i giallorossi, che dovranno reagire dopo la prova opaca in Friuli e cercare di fermare una delle squadre più in forma del campionato, reduce dal successo sui nerazzurri e dal ritorno in vetta alla classifica. Nel corso della conferenza della vigilia, l’allenatore del Lecce ha riconosciuto gli errori commessi nella precedente gara, sottolineando un approccio iniziale troppo timido e la mancanza di cinismo sotto porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

