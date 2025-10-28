Di Cerignola uno o più banditi Assalto a portavalori in autostrada Bologna-Taranto nelle Marche | spari coda fino a otto chilometri Tre arresti Ieri pomeriggio la fallita rapina tratto autostradale chiuso ad inizio mattina

Nella notte i tre arresti. Uno degli arrestati è in ospedale ad Ancona. Fra gli arrestati, è già noto, uno è di Cerignola. Verosimilmente non l’unico del commando arrivato probabilmente dalla Puglia. La tentata rapina a due furgoni portavalori si è verificata in autostrada A14, carreggiata sud, all’altezza di Porto Recanati. Il colpo è fallito nonostante spari ed esplosioni fortissime. In autostrada Bologna-Taranto, fra Loreto e Porto Recanati, il traffico è stato gravato in maniera pesantissima: coda di veicoli fino a otto chilometri (immagine tratta da tweet di Franco Scarsella). Indagini: è dato per scontato che si trattasse di un commando specializzato negli assalti ai portavalori, composto da sette banditi arrivati con tre auto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Di Cerignola uno o più banditi. Assalto a portavalori in autostrada Bologna-Taranto nelle Marche: spari, coda fino a otto chilometri. Tre arresti Ieri pomeriggio la fallita rapina, tratto autostradale chiuso ad inizio mattina

Leggi anche questi approfondimenti

MALA DI CERIGNOLA E 'NDRANGHETA La DDA pesca altri due banditi. Rinvenuti 119mila euro provento della rapina - facebook.com Vai su Facebook

Di Cerignola uno o più banditi. Assalto a portavalori in autostrada Bologna-Taranto nelle Marche: spari, coda fino a otto chilometri. Tre arresti Ieri pomeriggio la fallita ... - Verosimilmente non l’unico del commando arrivato probabilmente dalla Puglia. Lo riporta noinotizie.it

Assalto portavalori A14, cosa è successo? I chiodi, l'esplosivo e il colpo a vuoto: presi 3 rapinatori, gli altri in fuga - Armi semiautomatiche, esplosivo e chiodi a tre punte disseminati sullla carreggiata con per fermare i mezzi. Scrive msn.com

Foggia-Cerignola, assalto sulla Statale 16: automobilista rapinato della sua Mercedes - Un automobilista è stato infatti assaltato da un commando armato che lo ha costretto a fermarsi e a lasciare la sua Mercedes. Da affaritaliani.it