Devi uscire subito Fuori dal Grande Fratello l’annuncio di Simona Ventura sull’eliminato

La quinta puntata stagionale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 27 ottobre 2025, ha regalato al pubblico una serata densa di tensione, sorprese e momenti destinati a far discutere. Simona Ventura, alla guida del reality di Canale 5, ha condotto con il suo stile deciso e ironico una diretta in cui non sono mancati scontri accesi, confessioni inaspettate e il colpo di scena dell'eliminazione di uno dei protagonisti più discussi di questa edizione. La puntata si è aperta con un riepilogo dei momenti salienti della settimana trascorsa nella Casa, tra strategie, flirt e alleanze sempre più fragili.