Detenuto trovato morto nel carcere di Bollate la procura di Milano apre un’indagine | Ha inalato gas
Un detenuto è stato trovato senza vita nel carcere di Bollate, alle porte di Milano. "Il detenuto ha inalato del gas. È un metodo che viene utilizzato con un doppio scopo: sballarsi o togliersi la vita. Ma ancora non si sa quale fosse l'intento", ha spiegato a Fanpage.it Luigi Pagano, Garante dei detenuti di Milano. La procura di Milano ha aperto un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
