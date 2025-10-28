Anche le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 stanno arrivando. Sì, perché come tutti i grandi eventi che si rispettino, il momento dell’assegnazione è inevitabilmente – e comprensibilmente – lontano in linea temporale dall’effettivo inizio della manifestazione. Era il 24 giugno del 2019 quando esplose l’entusiasmo in città, a seguito della votazione decisiva al Cio che ha sancito il ritorno dei Giochi Invernali in Italia, due decenni dopo quelli di Torino del 2006. L’esultanza di Sofia Goggia, Giuseppe Sala e Luca Zaia al momento della vittoria dei Giochi 2026: era il 24 giugno 2019 Come detto, era il 2019. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Destinazione cinque cerchi