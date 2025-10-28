Designato il nuovo soprintendente della Fondazione Petruzzelli | è il pianista Nazzareno Carusi

Il pianista Nazzareno Carusi è stato designato nuovo soprintendente della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Una decisione arrivata all'unanimità dal Consiglio d'Indirizzo dell'Ente. Lo riporta l'Ansa. Spetterà al Ministero della Cultura la ratifica con un decreto del ministro Alessandro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

