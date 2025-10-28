Design e innovazione degli interni ferroviari tre giorni di eventi

Palermotoday.it | 28 ott 2025

Al Molo trapezoidale prende il via il Railway interior innovation summit europe 2025, l’appuntamento internazionale firmato RedCabin. Per la prima volta in Italia, il summit è ospitato da Omer Spa, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

