Design e innovazione degli interni ferroviari tre giorni di eventi
Al Molo trapezoidale prende il via il Railway interior innovation summit europe 2025, l’appuntamento internazionale firmato RedCabin. Per la prima volta in Italia, il summit è ospitato da Omer Spa, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In una straordinaria celebrazione di heritage, innovazione ed eccellenza nel design, Porsche e Smeg presentano una collaborazione rivoluzionaria che ridefinisce il punto d’incontro tra il prestigio automobilistico e l’home lifestyle contemporaneo. Due icone di - facebook.com Vai su Facebook
70 anni di design e innovazione Repubblica Design racconta la storia di Ceramica Flaminia, tra tradizione e futuro. Orgogliosi di celebrare questo traguardo! #CeramicaFlaminia #70anni #DesignItaliano #MadeInItaly #RepubblicaDesign - X Vai su X
ABC Interni: r-innovazione del design a Bergamo - Cuore bergamasco e cura famigliare, ABC Interni si distingue sul territorio come punto di riferimento nell’ambito della progettazione, dell’arredamento e della ristrutturazione di interni. Secondo bergamonews.it
Design e innovazione. L’eccellenza è di casa - I prestigiosi Boat International Design & Innovation Awards 2025 consacrano l’eccellenza della cantieristica viareggina con due prestigiosi premi consegnati – nella cornice del Superyacht Design ... Riporta lanazione.it
Interni festeggia 70 anni alla design week con Cross Vision - architetture per mettere in dialogo il design italiano con il mondo, dando spazio ai principi universali della sostenibilità e della tutela dei luoghi in cui viviamo. Si legge su ansa.it