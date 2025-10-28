Demoliti due immobili abusivi a Rocca Cencia | giro di vite contro le ville dei sinti | GUARDA
È giunta al capolinea l'occupazione abusiva di due immobili a Roma, in via Arzechena, nella periferia est della capitale (zona Rocca Cencia). All'alba di oggi, sotto il coordinamento della questura di Roma, è scattata un'operazione congiunta, che ha portato alla demolizione degli edifici. In campo in uno sforzo sinergico agenti della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, operatori della polizia locale e dei vigili del fuoco. "Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione delle ville abusive site in Rocca Cencia, periferia est della Capitale. Ringrazio i Vigili del Fuoco per aver messo a disposizione i loro mezzi, evitando così di far gravare quest'operazione sulle tasche dei cittadini.
