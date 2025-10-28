Democratica sostegno al Pd ma occorre un cambio di passo
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo un confronto tra i sottoscrittori dell’appello “Democratica”, in estrema maggioranza si è scelto di sostenere coerentemente il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali, ma non i singoli candidati presenti nella lista». Così in una nota i sottoscrittori di “ D emocratica ” hanno deciso di ribadire il loro sostegno e appoggio al Partito Democratico nelle imminenti elezioni regionali in Campania. Si legge: «Questa scelta nasce dalla volontà di ribadire il nostro impegno politico e ideale verso il progetto collettivo del PD guidato da Elly Schlein, e non verso specifiche candidature che non sempre rappresentano il percorso di rinnovamento, trasparenza e coerenza e che non possono rappresentare la componente progressista e di sinistra presente nel partito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
