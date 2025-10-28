Deltaplanista precipita su un faggio soccorso e recuperato
Si sono concluse positivamente le operazioni di recupero di un deltaplanista rimasto bloccato su un faggio secolare, a circa 30 metri di altezza, nella zona dell’area di decollo del Monte Cucco.L’intervento, reso complesso dalla posizione impervia e dalle condizioni di luce, ha visto impegnato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Tragedia sul Monte Cucco, precipita e muore deltaplanista #Carabinieri #deltaplano #elisoccorso #incidente #MonteCucco #SASU #Sigillo #vigilidelfuoco - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sul monte Cucco: muore deltaplanista precipitato nella Valle delle Orsare - X Vai su X
Bloccato con il deltaplano su un faggio secolare a 30 metri d’altezza - Difficile intervernto di soccorso sul monte Cucco, vigili del fuoco al lavoro fino a tardi insieme a 118, soccorso alpino e carabinieri ... Da lanazione.it
Deltaplanista rimane bloccato a 30 metri d’altezza sul Monte Cucco - A circa 30 metri di altezza, aggrappato a un faggio secolare, è rimasto bloccato per ore un deltaplanista nella zona dell’area di decollo del Monte Cucco. Si legge su umbria24.it