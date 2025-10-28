Deltaplanista precipita su un faggio soccorso e recuperato

Si sono concluse positivamente le operazioni di recupero di un deltaplanista rimasto bloccato su un faggio secolare, a circa 30 metri di altezza, nella zona dell’area di decollo del Monte Cucco.L’intervento, reso complesso dalla posizione impervia e dalle condizioni di luce, ha visto impegnato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

