Delitto Garlasco legale di Venditti | A Brescia violate norme su uso investigatori

La Procura di Brescia che indaga sull’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, in merito alle sue indagini sul delitto di Garlasco del 2007, starebbe violando le disposizioni di legge previste dall’articolo 58 del codice di procedura penale sulla “disponibilità della polizia giudiziaria”. Lo sostiene il difensore del magistrato in pensione, Domenico Aiello, in una nuova memoria depositata in Procura generale a Milano a sostegno dell’istanza di remissione per trasferire a Brescia tutti i procedimenti connessi che riguardano Venditti. A cominciare dall’indagine su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco e incluso l’incidente probatorio per la maxi consulenza genetica e dattiloscopica che è ancora in corso davanti alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, legale di Venditti: “A Brescia violate norme su uso investigatori”

