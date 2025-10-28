Delitto Garlasco i pm passano al setaccio i pc di Mario Venditti | Prove sicure di corruzione
“Due mesi”. E’ il tempo che la Procura di Brescia ritiene necessario per selezionare il materiale di interesse investigativo nei computer e negli smartphone dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e dei ‘suoi’ ex carabinieri della squadra di polizia giudiziaria, Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, nella convinzione che all’interno “sono sicuramente contenuti elementi utili alla prova” della corruzione e del “versamento di denaro agli inquirenti” da parte di Andrea Sempio, della sua “famiglia” o di soggetti “terzi” ancora “non individuati”. Sono le motivazioni con cui la pm Claudia Moregola e il Procuratore di Brescia, Francesco Prete, hanno ordinato venerdì ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, Gico della guardia di finanza di Brescia e Gruppo gdf di Pavia di tornare a sequestrare 27 fra pc, telefoni, chiavette usb, schede di memoria e hard disk nella disponibilità del magistrato 72enne in pensione accusato di aver ricevuto “20-30mila euro” per “favorire Sempio nel 2017 e dei due militari (non indagati). 🔗 Leggi su Lapresse.it
