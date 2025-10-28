Delitto di Garlasco la difesa Venditti ricorre ancora contro i sequestri

Milano, 28 ottobre 2025 - L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, attraverso il suo legale, l'avvocato Domenico Aiello, è pronto a ricorrere anche contro il nuovo decreto di sequestro di telefoni, tablet e altri dispositivi informatici, notificato ieri mattina alla difesa e disposto dalla Procura di Brescia che accusa l'ex magistrato di corruzione in atti giudiziari per aver favorito Andrea Sempio in cambio di denaro per la richiesta di archiviazione del 2017 nel caso del delitto di Garlasco. Chiara Poggi, il mistero dell’ora del delitto: la ‘forbice’ di un’ora e mezza tra alibi e menzogna La difesa sta preparando il ricorso che sarà depositato nei prossimi giorni al Tribunale del Riesame di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

