Delitto di Garlasco il ministro Nordio e la verità mai trovata | A un certo punto bisognerebbe arrendersi

Difficile poter scrivere la verità sul delitto di Garlasco. È questa l'opinione del ministro Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, il ministro Nordio e la "verità mai trovata": "A un certo punto bisognerebbe arrendersi"

